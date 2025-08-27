Zum ersten Mal seit dem Ende der erfolgreichen Serie wird der Cast nach über zwei Jahrzehnten wieder zusammenkommen, um am 22. September an einer einmaligen Wohltätigkeitsveranstaltung der Organisation "Fuck Cancer" teilzunehmen. Die alte Clique wird dabei die Pilotfolge der Serie live lesen.

2003 ging die Kultsendung zum letzten Mal auf Sendung. Nun kehrt die Besetzung der Teenager-Serie "Dawson's Creek" aus einem besonderen Anlass in die fiktive Kleinstadt Capeside zurück, wie das US-Magazin "People" berichtet.

Neben den Hauptdarstellern James Van Der Beek, Michelle Williams, Katie Holmes und Joshua Jackson werden auch Mary Beth Peil, John Wesley Shipp, Mary-Margaret Humes, Nina Repeta, Kerr Smith, Meredith Monroe und Busy Philipps bei dem Event im Richard Rodgers Theatre in New York dabei sein. Damit wollen die Schauspielenden Aufmerksamkeit generieren, um "Fuck Cancer" und vor allem Filmkollege James Van Der Beek (48) zu unterstützen. Der sechsfache Vater machte im letzten Jahr seine Diagnose Darmkrebs in Stadium 3 publik. Der Schauspieler kündigte selbst einen Hinweis auf die Veranstaltung auf seinem Instagram-Profil an.

"Wir wollen James daran erinnern, dass wir alle für ihn da sind"

Michelle Williams wurde in der Ankündigung der Veranstaltung gemäß "People" mit den Worten zitiert: "Wir sind in Capeside aufgewachsen, und das ist eine Verbindung, die ein Leben lang halten wird. Wir wollten uns um unseren lieben Freund James versammeln und ihn daran erinnern, dass wir alle für ihn da sind. Das waren wir schon immer und das werden wir auch immer sein." Sie sei sich sicher, dass die Fans von "Dawson's Creek" genauso denken.

Serienschöpfer Kevin Williamson sagte zudem: "Ich freue mich sehr darauf, James, Michelle, Katie, Joshua und unsere 'Dawson's Creek'-Familie für einen so besonderen Abend wiederzusehen." Die Serie habe sein Leben verändert. "Was als persönliche Geschichte über einen jungen Mann und seine Freunde begann, die sich durch die Herausforderungen des Lebens navigierten, wurde zu so viel mehr, als ich mir jemals erträumt hatte." Er sei stolz, Teil der Sache zu sein und freue sich, seinen Freund zu unterstützen, "während wir uns weiterhin durch das Leben und seine vielen Herausforderungen bewegen".

Die US-amerikanische Jugendserie "Dawson's Creek" wurde von 1998 bis 2003 ausgestrahlt und umfasst insgesamt sechs Staffeln mit 128 Episoden. Die Serie erzählt das Erwachsenwerden und die romantischen Verstrickungen von vier Freunden - Dawson Leery, Joey Potter, Pacey Witter und Jen Lindley - in einer fiktiven Kleinstadt nahe Boston.