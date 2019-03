DC-Serie "Arrow" endet nach der 8. Staffel

DC-Superhelden sind im Fernsehen wesentlich erfolgreicher als im Kino. Seit "Arrow" im Jahr 2012 beim US-Sender The CW gestartet ist, hat sich aus der von Greg Berlanti ("Dawson’s Creek", "Riverdale") produzierten TV-Serie ein ganzes TV-Universum entwickelt. Zum sogenannten "ArrowVerse" gehören neben "Arrow" auch die DC-Serien "The Flash", "Supergirl" und "Legends of Tomorrow". Nun hat Arrow-Darsteller Stephen Amell verkündet, dass die TV-Serie nach der 8. Staffel enden wird.