DC-Serie "Doom Patrol" ab 7. Oktober bei Amazon Prime

In der Serie taucht auch Victor Stone (Joivan Wade), bekannt als Cyborg, auf. Der DC-Charakter, der in den Comics ursprünglich ein Mitglied der "Teen Titans" war, ist bereits aus dem Kinofilm "Justice League" bekannt. Allerdings besteht kein Zusammenhang mit dem DC Extended Universe (DCEU) im Kino. In der Serie holt sich Cyborg offenbar die Unterstützung von "Doom Patrol" für eine Mission.

Hier ist auch noch das Serien-Poster: