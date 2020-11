"Deadpool 3": Fortsetzung in Arbeit

Nicht jugendfrei

Nun scheint sich Disney doch zu einer Fortsetzung entschlossen zu haben. Wie "Deadline" berichtet, ist ein dritter Deadpool-Film in Planung und laut Informationen des Autors Justin Kroll soll auch die Fortsetzung wieder ein R-Rating erhalten. Ryan Reynolds, der nicht nur als Darsteller, sondern auch als Produzent und Drehbuchautor an den Projekten beteiligt war, traf sich in den letzten Wochen mit verschiedenen AutorInnen und entschied sich schließlich gemeinsam mit Marvel-Chef Kevin Feige für das Duo Molyneux. Wendy Molyneux und Lizzie Molyneux-Loeglin waren bisher als Produzentinnen und Autorinnen der Serie "Bob’s Burger“ tätig.