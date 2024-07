Ryan Reynolds (47) kann den Erfolg von "Deadpool & Wolverine" kaum fassen. "Das ist irgendwie schwer zu verarbeiten", schreibt der "Deadpool"-Darsteller in einer Instagram-Story. "Aber danke an alle, die sich den Film am Wochenende angesehen haben."

An seinem ersten Wochenende eroberte "Deadpool & Wolverine" sowohl in den USA als auch weltweit die Nummer eins der Kinocharts. Das Superhelden-Crossover spielte in seinem Heimatmarkt 205 Millionen US-Dollar ein, global 438,3 Millionen. Das weltweite Startergebnis ist das beste, seitdem "Avatar: The Way of Water" 2022 mit 439 Millionen Dollar debütierte.