"Deadpool & Wolverine"-Team macht neuen Film

Frühere Erfolgsprojekte des Teams Reynolds/Levy

Reynolds hatte gemeinsam mit Regisseur Levy sowie einer Reihe weiterer Autoren bereits das Skript zu "Deadpool & Wolverine" verfasst. Mit Filmemacher Levy arbeitete der Star in den vergangenen Jahren bereits mehrfach erfolgreich zusammen. So konnte die Videospiel-Komödie "Free Guy" an den weltweiten Kinokassen etwa 323 Millionen US-Dollar einspielen. Die auf Netflix erschienene Zeitreise-Komödie "The Adam Project" steht gegenwärtig auf Platz drei der meistgeschauten Filme aus der bisherigen Geschichte des Streamingdienstes. Und auch Hugh Jackman stand bereits für Levy vor der Kamera. Im Jahr 2011 setzte das Duo gemeinsam den Sci-Fi-Sportfilm "Real Steel" um.