"Death of a Unicorn" reiht sich in das derzeit in Hollywood beliebte Konzept des Elevated Genres ein. Ähnlich wie in “Lamb”, “Dream Scenario” oder “Everything Everywhere All At Once” wird ein realistisches Szenario durch ein fantastisches Element auf den Kopf gestellt. Wir können nur hoffen, dass Regisseur Alex Scharfman eine Geschichte kreiieren kann, die über die generische “Weirdness” hinausreichen kann.