"Death to 2020": Netflix-Trailer zur starbesetzten Fake-Doku

Charlie Brooker, Erfinder der herrlich paranoiden SciFi-Anthologie "Black Mirror", hat sich für Netflix etwas völlig Neues in Form einer Mockumentary ausgedacht: Einen Comedy-Rückblick auf unser Jahr 2020, in dem es ja besonders wichtig war, den Humor nicht zu verlieren. Mit dabei ist in der fiktiven Dokumentation zum Beispiel Samuel L. Jackson als einer "der unwissendsten Kommentatoren der Welt".

Hugh Grant spielt hingegen einen ziemlich spröden Historiker, der über das Jahr 2020 interviewt wird. In einem realen Interview mit "Vulture" merkte Grant kürzlich noch an, dass wir in der neuen Rolle vor allem seine Perücke mögen dürften. Was er damit gemeint hat, lässt sich jetzt in einem ersten Trailer nachprüfen.