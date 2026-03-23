Das emotionale Finale der 18. Staffel gehörte einem Geschwisterpaar aus Bayern mit dem selbst komponierten Song "Without You".

Ein emotionales Finale markierte den krönenden Abschluss der 18. Staffel von "Dein Song" im ZDF: Das Geschwister-Duo Rina (14) und Aki (18) aus Bayern konnte das Publikum für sich gewinnen und sicherte sich mit ihrer Eigenkomposition den begehrten Titel. Hier ist das Video zu ihrer Performance:

Der Weg zu "Songwritern des Jahres" 2026 Mit ihrem Song "Without You" traten die Geschwister gegen sechs hochkarätige Final-Acts an. Am Ende war es das Publikumsvoting, das den Ausschlag gab: Rina und Aki erhielten die meisten Stimmen und wurden zu den "Songwritern des Jahres" 2026 gekürt. Neben der ikonischen "Dein Song"-Trophäe darf sich das Duo über eine Talentförderung des ZDF in Höhe von 5.000 Euro freuen, die in ihre weitere musikalische Laufbahn fließen soll. "Ich dachte zuerst, ich träume. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl", so Rina kurz nach der Entscheidung. Auch Aki zeigte sich bescheiden angesichts der starken Konkurrenz: "Damit hat niemand gerechnet, weil das Niveau in dieser Staffel extrem hoch war. Jeder Song war ein potenzieller Siegertitel. Jetzt wird erst einmal gefeiert!"

Highlights der Show Durch den Abend führten die Moderatoren Luca Hänni und Jeannie Naomi Wagner. Als besonderes Highlight trat die ehemalige Gewinnerin LINA mit ihrer Single "Liebst Mich" auf. Ein weiterer Gänsehaut-Moment war die gemeinsame Performance aller Kandidatinnen und Kandidaten mit dem Staffelsong "Hand in Hand". Wer mehr über die Entstehung des Staffelsongs erfahren möchte, kann ab dem 21. März eine begleitende Mini-Serie auf kika.de und in der KiKA-App sehen. Dort ist auch das traditionelle Frühstücksinterview mit den Siegern zu finden. Termin-Tipp: Am Montag, den 23. März, ab 20:00 Uhr, stehen Rina und Aki ihren Fans Rede und Antwort. Im Live-Chat auf kika.de beantworten sie Fragen zum Finale und ihrem Siegertitel.