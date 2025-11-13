In wenigen Monaten werden Sat.1 und der Streamingdienst Joyn eine neue "The Voice Kids"-Staffel zeigen. Der Sender hat jetzt mitgeteilt, welche Coaches sich 2026 in den frischen Folgen um die jungen Talente kümmern werden.

Álvaro Soler erwartet "die besten Kids-Talente"

Mit Álvaro Soler (34) wird ein Rückkehrer auf einem der roten Stühle sitzen. Sein großer Vorteil: Im Gegensatz zu den anderen Coaches bringt er schon rund vier Jahre an "The Voice Kids"-Erfahrung mit. Der Sänger hatte ein Jahr pausiert. "Am meisten freue ich mich auf die Überraschung der Blind Auditions", wird er in einer Mitteilung des Senders zitiert. "Auch nach vier Staffeln wird der Moment nie langweilig! Ich erwarte die besten Kids-Talente Deutschlands und eventuell auch Europas zu entdecken."

Gegen ihn treten erstmals der Musiker Michael Patrick Kelly (47), Sängerin Leony (28) und das Duo He/ro, bestehend aus den Zwillingsbrüdern Heiko und Roman Lochmann (26), an. Die anderen vier Coaches gehen aber natürlich nicht unvorbereitet in die Sendung und sind auch nicht unerfahren - insbesondere Kelly. Er gewann im Jahr 2018 mit seinem Team die reguläre "The Voice of Germany"-Variante der Show. "Nach meinen Erfahrungen bei 'The Voice of Germany' und 'The Voice Senior' fühle ich mich dieser tollen Musikshow besonders verbunden. Umso schöner ist es, nun als Coach von 'The Voice Kids' Teil aller drei Formate sein zu dürfen", sagt er.

"Ich durfte vor zwei Jahren schon in Team Lena als Gastcoach dabei sein und war so beeindruckt und berührt von den Kids und kann es kaum erwarten, dieses Jahr selbst in dem Stuhl zu sitzen", freut sich Leony unterdessen bereits. Sie werde ihr "Bestes geben, den Kids mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und mit ihnen zusammen, und vor allem mit viel Spaß und Herz, um den Sieg kämpfen".