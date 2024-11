Denzel Washington (69) ist ab dem 14. November in "Gladiator II" zu sehen. In einem Interview mit "Gayety" verrät der Schauspieler nun, dass er für den Film einen Mann geküsst hatte - die Szene wurde jedoch rausgeschnitten. "Ich glaube, sie hatten Angst. [...] Ich habe einen Mann auf die Lippen geküsst und ich glaube, sie waren noch nicht bereit dafür", erklärt Washington.

Auch dieser Kuss wurde gestrichen

Neben Washington spielen auch Pedro Pascal (49) und Paul Mescal (28) in der Filmfortsetzung mit. In einem Gespräch mit "Entertainment Weekly" erinnerte sich Mescal an die Proben zu einer Kampfszene: "Ich hatte gegen Ende der Szene die Idee, Pedro auf die Stirn zu küssen." Zwar soll dem Regisseur Ridley Scott (86) das gefallen haben, in den Film schaffte es der Stirnkuss dennoch nicht.