Das römische Colosseum hat dank Ridley Scott soeben hochkarätigen Gladiatoren-Zuwachs erhalten und in der Arena geht es rund. Nach fast 25jähriger Pause konnte der Regisseur also einen alten Traum verwirklichen und in Gestalt des Maximus-Nachfolgers Lucius einen neuen Kämpfer ins Rennen schicken. Paul Mescal erfüllt seine Aufgabe in der Titelrolle so perfekt, dass man ihn durchaus noch länger einsetzen könnte. Wird es nach "Gladiator II" womöglich ein "Gladiator 3" geben? Die Antwort wollen wir euch in diesem Artikel bieten.

Filmzitat und große Pläne von Scott

Wie könnte es nun überhaupt weitergehen? Lucius hat immerhin als kaiserlicher Nachfolger eine riesengroße Verantwortung übernommen, da in Rom und dem römischen Weltreich alles im Argen liegt. In der letzten Szene von "Gladiator II" beschwor er noch die Erinnerung an Maximus, indem er seinen Vater um Hilfe bat. Gerade diese Szene dürfte bei Filmfans bestimmte Erinnerungen wecken (und wir werden gleich aus Scotts Mund hören, was hier gemeint ist).

Tatsächlich hat der Regisseur bereits im September 2024 in einem französischen Interview (hier zitiert nach "Variety") verraten, dass er schon vor dem Filmstart des Sequels Ideen zu einem dritten Teil wälzt. Dazu führte er näher aus: "Das Ende des neuen Films ist ganz ähnlich wie jenes von 'Der Pate II', wo Michael Corleone sich mit einem Job betraut findet, den er eigentlich gar nicht will und sich fragt: 'Was soll ich jetzt tun, Vater?'. Also wird der nächste 'Gladiator' sich um einen Mann drehen, der sich in einer Position befindet, die er gar nicht ausfüllen möchte."

Wie Scott es anstellen will, dass der Titel "Gladiator" noch immer gerechtfertigt ist, obwohl sich nun doch eigentlich die Kampfhandlungen höchstens auf Schlachtfeldern abspielen könnten, bleibt bisher sein Geheimnis. Es wird doch nicht wieder eine völlig andere Hauptfigur hervorzaubern wollen?

"Gladiator II" läuft derzeit in unseren Kinos. Hier geht's zu den Spielzeiten!