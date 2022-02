"Der Bachelor": Desaster-Date sorgt für Aufregung

Mit dem "schlimmsten Date" im Leben von Christina N. (27) startet die fünfte Folge von "Der Bachelor" (auch via RTL+). Zum mexikanischen Día de Muertos (Tag der Toten) stellt sich Dominik (30) gruselig geschminkt in einen Sarg. Die Frauen dürfen (bzw. müssen) ihm das sagen, was sie ihm schon immer sagen wollten. Für Christina N. ist das Szenario völlig "drüber". Auch Jana-Maria (29) fühlt sich unwohl. Sie vergießt sogar Tränen, und die Fans sind entsetzt: