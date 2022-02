"Prominent getrennt": Eskaliert es zwischen Carina und Serkan?

Zwischen Carina und Serkan herrscht Krieg

Das größte Konfliktpotential zeigen in der ersten Folge Serkan Yavuz (28) und Carina Spack (25). Die beiden lernten sich 2019 bei "Bachelor in Paradise" kennen. Ihre Beziehung hielt ein Jahr, darauf folgte ein regelrechter Rosenkrieg in den sozialen Medien. Als einziges Paar begrüßen sich die beiden nicht einmal. Serkan hängt sogar ihr Paarfoto von der Wand.

In einem Bett schlafen? Ausgeschlossen! Carina bietet an, in einem anderen Zimmer auf dem Boden zu liegen. Doch taktisch spielt sie hintenrum den Ball Serkan zu: "Er steht asozial da, wenn er eine Frau auf dem Boden schlafen lässt". Serkan trollt sich tatsächlich aufs Sofa.

Der Gegenentwurf zu Carina und Serkan sind Michelle Daniaux (23) und Luigi "Gigi" Birofio (22). Das ehemalige "Ex on the Beach"-Paar zieht sich an wie "Magneten" (Gigi). Und stößt sich wie Magneten auch immer wieder ab. Mit "Tom und Jerry" vergleicht sie Lena. Und es geht wirklich hin und her. "Ich hasse dich", sagt Gigi zu Michelle. Und eine Sekunde später: "Wollen wir rummachen?"

"Der Penis stinkt vom Kopf her"

Nach der ersten Nacht, in der Meike und Marcus schon miteinander kuscheln, kommt das erste Spiel. Auf einer in die Höhe gezogenen Schaukel müssen die Paare Sprichwörter vervollständigen. Das liegt nicht jedem. Bei Gigi stinkt nicht der sprichwörtliche Fisch vom Kopf her, sondern der Penis. Am besten stellt sich das Kuschelpärchen Marcus und Meike an. Sie sind sicher vor der ersten Nominierung.