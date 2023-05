Mangold verkauft seine persönlichen Videobotschaften

Andrej Mangold (36) unterhält täglich beinahe 265.000 Abonnentinnen und Abonnenten auf Instagram. 2019 entschied er sich im Finale der Show für Jennifer Lange (29). Die Beziehung scheiterte nach der Teilnahme am "Sommerhaus der Stars". Danach war er in der Show "Kampf der Realitystars" zu sehen. 2022 hat es der Ex-Rosenkavalier mit seinem Disco-Projekt "Hello the Club" auf Mallorca in die Schlagzeilen geschafft, von dem er sich nur drei Monate nach der Eröffnung wieder verabschiedete.