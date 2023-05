"Love is Blind: Germany": Netflix-Hit bekommt einen deutschen Ableger

Macht Liebe wirklich blind?

In "Love is Blind" (zu deutsch: "Liebe macht blind") flirten Singles in abgetrennten Kabinen, ohne sich zu sehen. Stimmt die Chemie und baut sich eine besondere Verbindung auf, verloben sie sich und sehen ihre Auserwählten erst danach zum ersten Mal bei einem großen Aufeinandertreffen. Das verlobte Paar muss dann den Realitätscheck im Alltag meistern und die Hochzeit planen. Am Altar entscheidet sich, ob Liebe wirklich blind macht.

Die US-Originalversion der Serie feierte 2020 auf Netflix Premiere. Das Format wurde bereits in Brasilien, Japan und in Schweden adaptiert. Eine englische Version ist derzeit in Produktion. Sie soll ebenfalls im kommenden Jahr erscheinen.