"Der Bachelor"-Finale: Ging Davids Rose an Lisa oder Angelina?

Die Entscheidung - oder doch nicht?

In seinen Schlussreden sagt er Angelia, dass er das Gefühl habe, dass sie "von dem Herzen" denken würde. Mit Lisa sei es vom ersten Moment an magisch gewesen. Er hätte nicht gewusst, "dass mich Charaktereigenschaften, die ich selbst in mir trage, auch so an einer Frau faszinieren würden".

Lisa sieht währenddessen immer angespannter aus und schaut betroffen zu Boden. Sie scheint zu ahnen, was kommt: "Aber ich muss dir sagen, dass meine Gefühle für Angelina an der Stelle stärker sind." Noch eine Umarmung, dann rauscht Lisa davon: "Ich hab's ihm sofort angesehen", sagt sie danach im Auto. Und: "Jetzt habe ich wieder mein normales Leben. Und da freue ich mich drauf."

Das vorläufige Happy End ist also Angelina vorbehalten: "Ich habe mich in dich verliebt und ich würde mich unendlich freuen, wenn du die letzte Rose annehmen würdest." Und "Utze", so ihr klangvoller Spitzname, sagt ja: "Ich habe mich auch in dich verliebt."