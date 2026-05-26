In den acht neuen Folgen steht Martin Gruber (Hans Sigl) als Arzt erneut privaten und beruflichen Herausforderungen gegenüber: Seit Ende April laufen nämlich die Dreharbeiten für "Der Bergdoktor"-Staffel 20 . Ein kleiner Ausblick auf die Jubiläumsstaffel gefällig?

Was wird in Staffel 20 passieren?

Hinter vermeintlich harmlosen Symptomen seiner Patientinnen und Patienten steckt oftmals eine schwer erkennbare Ursache. Glücklicherweise hat er mit dem versierten Krankenhausteam Dr. Vera Fendrich (Rebecca Immanuel), Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller) und Dr. Angelika Rüdiger (Annika Ernst) nicht nur professionelle Kolleginnen und Kollegen an seiner Seite, sondern auch Menschen, die ihm freundschaftlich verbunden sind. Privat bringt ein unscheinbares Paket, das ungeöffnet zum Gruberhof zurückkehrt, für den Bergdoktor eine Wahrheit an die Oberfläche, die Martin lange verdrängt hat: Es geht um Johann, seinen kleinen Sohn. Als dessen Mutter Franziska (Simone Hanselmann) mit dem inzwischen Fünfjährigen aus New York zu Besuch kommt, spitzen sich Konflikte auf dem Gruberhof zu.