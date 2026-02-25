Die kommenden Ereignisse am Gruberhof versprechen reichlich emotionalen Zündstoff, wenn "Der Bergdoktor"-Staffel 19 mit der "Wiedersehen" betitelten achten Episode ihr Ende findet. Wir wollen euch dieses Finale erklären. Zunächst spitzt sich die Lage für David Kästner (Frédéric Brossier) zu, da er sich zwischen zwei Frauen gefangen fühlt. Er entscheidet sich schließlich gegen die Affäre mit Josie (Liselotte Voß) und will Lilli (Ronja Forcher) reinen Wein einschenken. Ob er dieses Geständnis jedoch wirklich durchzieht, bleibt vorerst offen – die Zuschauer müssen sich nun bis zur nächsten Staffel gedulden, um die Konsequenzen zu erfahren.

Lilli trifft eine wichtige Entscheidung Lilli selbst sorgt unterdessen für eine berufliche Zäsur. Gezeichnet von den Schuldgefühlen nach Xavers schwerem Unfall, zieht sie sich aus der Leitung des Landhandels zurück. Sie beschließt, ihre Anteile an Caro Pflüger (Barbara Lanz) zu übertragen, die das Angebot bereitwillig annimmt. Damit stellt sich die alles entscheidende Frage: Wird Lilli diesen radikalen Neuanfang nutzen, um den Gruberhof endgültig zu verlassen und ihr abgebrochenes Medizinstudium wieder aufzunehmen?

© ORF/ZDF/Sabine Finger Szene aus Der Bergdoktor Staffel 19 Episode 8 "Wiedersehen"

Der Bergdoktor trifft auf seine Vergangenheit Auf Martin (Hans Sigl) wartet eine aufwühlende Begegnung, da seine Ex-Freundin Franziska Hofstetter (Simone Hanselmann) ihren Besuch angekündigt hat. Besonders brisant: Sie bringt nicht nur den neuen Lebenspartner, sondern auch den gemeinsamen Sohn Johann (Clemens Lackner) mit, den Martin seit fünf Jahren nicht mehr gesehen hat. Der Junge weiß noch dazu gar nicht, dass Martin sein Vater ist. Diese bevorstehende Konfrontation mit seiner Vergangenheit belastet ihn schwer, und er ist unsicher, wie er dies seiner Ehefrau Karin Bachmeier (Hilde Dalik) vermitteln soll. Im finalen Gespräch deute Franziska an, dass zwischen ihr und Martin Klärungsbedarf besteht, und der Bergdoktor beobachtet aus der Ferne sichtlich bewegt seinen Sohn. Damit endet die Staffel und wir müssen uns voraussichtlich bis Anfang 2027 gedulden, bis es wieder weitergeht. Hier kann "Bergdoktor"-Episode 8 "Wiedersehen" gestreamt werden.