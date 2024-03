Viele Probleme werden gelöst

In der achten und letzten Staffelfolge mit dem Titel "Über den Schatten" freuen sich zwar Karla und Markus Jenner über die Geburt ihrer Zwillinge, doch Dr. Gruber ist um Karla besorgt, die eine gefährliche Gerinnungsstörung zu haben scheint.

Im privaten Umfeld besteht nun endlich eine Chance, wie das Insolvenzverfahren des Landhandels von Lillis Großvater Rolf Pflüger gestoppt werden könnte: Caro Pflügers (Barbara Lanz) Ex-Mann Claus (Beat Marti) müsste endlich die Scheidungsabfindung zahlen, doch der weigert sich zunächst. Der Bergdoktor bringt aber das scheinbar Unmögliche fertig und redet Claus, nachdem der einen spektakulären Autounfall hatte, ordentlich ins Gewissen.

Somit ist die Zahlung an die Ex-Frau doch geregelt und Caros fällt Dr. Gruber in überschwänglicher Dankbarkeit um den Hals. Es wirkt fast so, als würde sie ernsthafte Gefühle für den Arzt entwickeln. Der hat aber eigentlich mit Karin Bachmeier (Hilde Dalik) die perfekte Frau gefunden und die beiden sind allem Anschein nach ein glückliches Paar. Um das Glück zu komplettieren, scheint auch Lisbeth scheint wieder halbwegs fit zu sein.