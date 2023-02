Wie geht es beim "Bergdoktor" weiter?

Seit einiger Zeit wird geunkt, dass eine beliebte Figur aus der Serie aussteigen wird. Tatsächlich sieht es am Episodenende nicht gut aus. Ob die Person aus dem Koma erwachen wird, lassen die Serienmacher allerdings offen.

Wie es an diesem Krankenhausbett weitergegangen ist, erfahren die Fans aber sicherlich in der nächsten Staffel. Und die soll schon bald gedreht werden: "Die Dreharbeiten zur neuen Staffel starten voraussichtlich Ende April", so die Presseagentur. Mindestens Hans Sigl wird dann auch wieder dabei sein. Wer noch? "Einen Twist finden die Drehbuchautoren doch immer...", heißt es dazu.

Ob es nach der ziemlich düsteren 16. Staffel dann endlich mal wieder eine neue Liebe für Dr. Martin Gruber geben wird, dazu sagte er im Interview mit spot on news: "Ach, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben... diese Staffel wird enden und die nächste wird kommen und wir sind gespannt, was dann so alles passieren wird..."