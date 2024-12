"Der Bergdoktor"-Staffel 18: Wie viele Folgen und wann Finale?

Hans Sigl wird als Doktor Martin Gruber wieder durch seine Patienten und ein turbulentes Privatleben auf Trab gehalten, sobald es mit Staffel 18 der "Bergdoktor"-Serie weitergeht. Herz-Schmerz und echte Herzschmerzen können also jederzeit miteinander abwechseln. Eine Sprechstunde bei Gruber können wir euch nicht vermitteln, aber zumindest den Episodenfahrplan verraten wir..

Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?

Die Episoden werden wöchentlich auf ORF 2 und ZDF veröffentlicht, wobei es zunächst am selben Tag losgeht. Doch in den weiteren Wochen strahlt dann das österreichische Fernsehen die Folgen jeweils einen Tag früher aus. Dadurch ergibt sich folgender Serien-Fahrplan:

2. Jänner : Folge 1 (Gesamtfolge 157 ): Wechselwirkungen

8. Jänner (ORF 2) / 9. Jänner (ZDF): Folge 2 (Gesamtfolge 158 ): Zwei Gesichter

15. Jänner (ORF 2) / 16. Jänner (ZDF): Folge 3 (Gesamtfolge 159 ): Ein neuer Mensch

22. Jänner (ORF 2) / 23. Jänner (ZDF): Folge 4 (Gesamtfolge 160 ): Kindeswohl

29. Jänner (ORF 2) / 30. Jänner (ZDF): Folge 5 (Gesamtfolge 161 ): Unverzeihlich

5. Februar (ORF 2) / 6. Februar (ZDF): Folge 6 (Gesamtfolge 162 ): Hoffnung

12. Februar (ORF 2) / 13. Februar (ZDF): Folge 7 (Gesamtfolge 163 )

19. Februar (ORF 2) / 20. Februar (ZDF): Folge 8 (Gesamtfolge 164)

Wir müssen uns also noch bis 19. Februar gedulden, bevor wir das Finale sehen können. Außerdem wurde Episode 1 bereits am 26. Dezember in der ZDF-Mediathek veröffentlicht.