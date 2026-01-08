"Der Bergdoktor": Episoden-Guide zu Staffel 19

Rolf Pflüger (Wolfram Berger) hat nach einem Streit mit seiner Tochter einen tödlichen Herzinfarkt erlitten. Von Schuldgefühlen geplagt, führt Caro (Barbara Lanz) von nun an die Geschäfte der Firma. Vor einem Neuanfang steht auch Clara Meindl (Kathrin von Steinburg) mit ihren Kindern – zu dritt lässt sich die Familie nach der Trennung der Eltern in Ellmau nieder. Als Claras Tochter Mia ungewöhnlich hohes Fieber bekommt und kurz darauf auch ihr älterer Bruder Noah auf einen Erreger immunologisch überreagiert, schrillen bei Martin Gruber (Hans Sigl) die Alarmglocken. Martins junge Ehe mit Karin (Hilde Dalik) wird unterdessen durch ein unvorhergesehenes Ereignis auf eine erste Probe gestellt.