"Der Bergdoktor"-Staffel 19: Wie viele Folgen, wann ist Finale?
Die Türen der Tiroler Arztpraxis öffnen sich erneut für einen der beliebtesten TV-Serienklassiker: Hans Sigl schlüpft in der 19. Staffel der ORF/ZDF-Erfolgsserie "Der Bergdoktor" wieder in die Rolle von Dr. Martin Gruber und kümmert sich aufopfernd um seine Patientinnen und Patienten. Doch auch in seinem Privatleben muss er stark sein, denn seine junge Ehe mit Karin (Hilde Dalik) wird erstmals auf die Probe gestellt. Doch wie sieht der Episodenfahrplan diesmal aus?
Wie viele Folgen hat "Der Bergdoktor"-Staffel 19?
Die Arzt-Serie wird insgesamt 8 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Ab dem 7. Jänner 2026 läuft die beliebte Serie mit Hans Sigl immer mittwochs auf ORF 2, ab 8. Jänner immer donnerstags auf ZDF - jeweils um 20:15 Uhr. Somit ergibt sich folgender Episodenkalender:
- 07. Jänner 2026 auf ORF 2: Episode 1 ("Neuanfänge")
- 08. Jänner 2026 auf ZDF: Episode 1 ("Neuanfänge")
- 14. Jänner 2026 auf ORF 2: Episode 2 ("Höhenflug")
- 15. Jänner 2026 auf ZDF: Episode 2 ("Höhenflug")
- 21. Jänner 2026 auf ORF 2: Episode 3 ("Wünsche")
- 22. Jänner 2026 auf ZDF: Episode 3 ("Wünsche")
- 28. Jänner 2026 auf ORF 2: Episode 4 ("Wer einmal lügt")
- 29. Jänner 2026 auf ZDF: Episode 4 ("Wer einmal lügt")
- 4. Februar 2026 auf ORF 2: Episode 5 ("Schmelzpunkte")
- 5. Februar 2026 auf ZDF: Episode 5 ("Schmelzpunkte")
- 11. Februar 2026 auf ORF 2: Episode 6 ("Am Anschlag")
- 12. Februar 2026 auf ZDF: Episode 6 ("Am Anschlag")
- 18. Februar 2026 auf ORF 2: Episode 7 ("Verbotene Früchte")
- 19. Februar 2026 auf ZDF: Episode 7 ("Verbotene Früchte")
- 25. Februar 2026 auf ORF 2: Episode 8 ("Fremde Gefühle")
- 26. Februar 2026 auf ZDF: Episode 8 ("Fremde Gefühle")
Ab dem 1. Januar 2026 ist die Serie bereits in der ZDF Mediathek verfügbar.