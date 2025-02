Herzprobleme und Familienstreit

In der achten und letzten Bergdoktor-Folge der aktuellen Staffel taucht Helen Aichinger nach fünf Jahren überraschend bei ihrem Ex-Mann und ihrer Tochter auf und ihr Gesundheitszustand ist besorgniserregend. Eine Herz-OP scheint unvermeidlich. Außerdem versucht Martin Gruber eine klärende Aussprache mit Partnerin Karin (Hilde Dalik) herbeizuführen und wird in einen alten Familienkonflikt hineingezogen, denn bei den Pflügers hängt der Haussegen schief.

Zwischen Rolf (Wolfram Berger) und seiner Tochter Caro (Barbara Lanz) herrscht dicke Luft und ein erbittertet Streit bringt da keine Erleichterung. Die Spannung rührt daher, dass der Vater seine Enkelin Lilli (Ronja Forcher) unbedingt dazu bringen möchte, in der Firma die Verantwortung für den Landhandel zu übernehmen. Caro kann sich mit diesem Plan überhaupt nicht abfinden, weil sie ihn als Verrat an sich empfindet und sie geht so weit, ihrem Vater zu drohen: "Ich weiß mindestens so gut wie du, wie man die Dinge schmutzig spielt. Nimm es als Versprechen, Papa!"