"Der Boden ist Lava"-Staffel 2-Trailer: Heiße Netflix-Gameshow

Mit der Game-Show "The Floor is Lava" aka. "Der Boden ist Lava" hat uns Netflix 2020 eingeheizt. Erwachsene SpielerInnen sollen ein Zimmer vom Eingang bis zum Ausgang durchqueren, doch das ist nicht so einfach, wie es sich zunächst anhört.

Die TeilnehmerInnen müssen dabei nämlich akrobatische Einlagen hinlegen, um sich über Stühle, Tische und Sofas hinweg in Sicherheit zu hangeln. Das Ziel ist, den Boden nicht zu berühren, denn dieser besteht aus "Lava". Wer gewonnen hat, erhält 10 000 Dollar und eine Lava-Lampe.

Nun geht die US-Reality-Spielshow bald in die zweite Runde, und ein Trailer stimmt uns darauf ein: