"The Quest"-Trailer: Disney+ veröffentlicht Fantasy-Gameshow

Disney+ begibt sich auf ein bisher unbetretenes Terrain und lädt mit der hybriden Fantasy-Gameshow "The Quest: Helden für Everealm" zu einem epischen Abenteuer ein.

"The Quest: Helden für Everealm“ ist laut der offiziellen Beschreibung eine bahnbrechende Gameshow, in der acht echte Teens in der fantastischen, fiktionalen Welt von Everealm landen, wo sie ein Königreich retten müssen, indem sie eine alte Prophezeiung erfüllen. In der acht Episoden langen Serie gehen diese Helden in eine real gewordene Fantasiewelt mit einer Burg, Königinnen und Königen, ätherischen Fates und einer Zauberin, die nach Zerstörung und Macht greift.

Hier der Trailer: