ProSieben setzt zum Jahresende auf bewährte Zutaten: Comedy, Jahresrückblick, eine prominent gestaltete Gästeliste und eine erfahrene Gastgeberin. Katrin Bauerfeind (43) übernimmt die Moderation der neuen Show "Der Comedygipfel - Das Jahr 2025", wie der Sender nun bekannt gab. Die von Brainpool produzierte Sendung verspricht in der Ankündigung einen humorvollen Blick zurück auf die vergangenen zwölf Monate.

"Unfreiwillige Lowlights. Echte Highlights", heißt es in der offiziellen Ankündigung. Bauerfeind will die "witzigen Kuriositäten" des Jahres Revue passieren lassen - nicht nur mit Studioauftritten, sondern auch mit Einspielerfilmen. Besonders pikant: Die Show greift auch auf KI-generierte Inhalte zurück. "Selbst AI-sgedachte Geschichten" sollen Teil des Comedy-Specials werden.