Für all die kleinen Alltagsproblemchen, die man jahrelang mit sich herumschleppt, gibt es ab Oktober einen neuen Ansprechpartner: Comedian Torsten Sträter (58) bekommt im Ersten seine eigene Show - "Sträters Problemzonen". Darin nimmt er sich mit gewohnt trockenem Humor den kleinen, aber hartnäckigen Ärgernissen des Lebens an.

Die Comedy-Show startet am 2. Oktober um 20:15 Uhr in der ARD Mediathek und um 23:35 Uhr im Ersten. Zunächst sind drei Folgen am Donnerstagabend geplant, ab dem 20. Oktober läuft das Format zusätzlich montags um 22:15 Uhr im WDR. Mit von der Partie sind neben Sträter auch viele übliche Verdächtige wie Martina Hill (51), Olaf Schubert (57), Katrin Bauerfeind (43) oder das Zauber-Duo Siegfried & Joy.