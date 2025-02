Bower wird in einer Hauptrolle zu sehen sein, während Marsan in einer wiederkehrenden Rolle auftritt. Die erfolgreiche Serie haben über 170 Millionen Zuschauer weltweit gesehen und sie gehört zu den attraktivsten Gründen für Neumitglieder eine Prime-Mitgliedschaft abzuschließen.

Bower wird in einer Hauptrolle zu sehen sein, während Marsan in einer wiederkehrenden Rolle auftritt. Die erfolgreiche Serie haben über 170 Millionen Zuschauer weltweit gesehen und sie gehört zu den attraktivsten Gründen für Neumitglieder eine Prime-Mitgliedschaft abzuschließen.

stoßen. Die Staffel befindet sich derzeit in der Vorproduktion und soll in diesem Frühjahr in den Shepperton Studios in Großbritannien, dem neuen Produktionsstandort der Serie, gedreht werden.

Jamie Campbell Bower wird als einer der vielversprechendsten Talente Großbritanniens angesehen, dessen beeindruckende Karriere sowohl Theater, Fernsehen als auch Film umfasst. Er ist ein versierter Musiker, der durch Europa und Amerika getourt ist und weithin bekannt für seine Leistung als Henry Creel/Vecna in "Stranger Things". Er spielte Mick Jagger in der TV-Serie "Urban Myths: Mick & Margaret", Christopher Marlow in "Will", King Arthur in "Camelot", war die Stimme von Skiff in der wunderbaren Serie "Thomas & Friends" und 11-12 in der Neuauflage von "The Prisoner" an der Seite von Sir Ian McKellen.

Eddie Marsan wurde für seine Rolle in Mike Leighs Filmen "Vera Drake" und "Happy Go Lucky" mit zwei BIFA-Preisen sowie mit mehreren internationalen Kritiker- und Festivalpreisen ausgezeichnet und kann auf ein über 20-jähriges Schaffen zurückblicken. Eddie Marsan ist ein leidenschaftlicher Verfechter der Darstellung von unterprivilegierter und vielfältiger Stimmen in der Filmindustrie und wurde kürzlich mit einem OBE ausgezeichnet.