Prime Video hat die vierte Staffel von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ bestätigt. Die Vorproduktion läuft bereits, die Dreharbeiten sollen im Frühjahr 2027 in den Shepperton Studios in England beginnen, der Produktionsstätte der Serie. Die Ankündigung fällt mit der Veröffentlichung der letzten beiden Episoden der dritten Staffel zusammen. Darin ist erstmals das Schmieden des legendären Einen Rings zu sehen. Damit findet die dritte Staffel ihren krönenden Abschluss.

Prequel-Serie zu Tolkiens Werken „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ erzählt erstmals die heldenhaften Legenden aus dem Zweiten Zeitalter von Mittelerde. Die epische Serie spielt Tausende Jahre vor den Ereignissen aus J.R.R. Tolkiens Büchern „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“. Sie führt in eine Zeit, in der große Mächte entstanden, Königreiche aufblühten und untergingen, ungewöhnliche Heldinnen und Helden auf die Probe gestellt wurden und die Hoffnung bisweilen nur an einem seidenen Faden hing. Währenddessen drohte der größte Schurke, den Tolkien je erschaffen hat, die Welt in Dunkelheit zu stürzen. Die Handlung folgt einer Gruppe bereits bekannter und neuer Figuren, die sich dem lange befürchteten Wiedererstarken des Bösen in Mittelerde entgegenstellen. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges über die majestätischen Wälder von Lindon, der Hauptstadt der Elben, bis zum beeindruckenden Inselkönigreich Númenor und den entlegensten Winkeln der bekannten Welt: Die Reiche und ihre Bewohner schreiben Geschichte und hinterlassen ein Vermächtnis, das über ihre eigene Zeit hinaus Bestand haben wird.

Sensationeller Erfolg für Prime Video „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ zählt zu den erfolgreichsten und meistgesehenen Titeln, die Prime Video je veröffentlicht hat, und begeistert eine große, weltweit aktive Fangemeinde. Die Serie wurde von Kritikern insbesondere für ihre epische Dimension und ihre Produktionsqualität gelobt. Alle drei bisherigen Staffeln erhielten auf Rotten Tomatoes das Prädikat „Certified Fresh“. Gemessen an den jeweils ersten 91 Tagen nach Veröffentlichung ist die erste Staffel weiterhin die meistgesehene Serienpremiere in der Geschichte von Prime Video. Die zweite Staffel zählt zu den zehn meistgesehenen wiederkehrenden Staffeln aller Zeiten beim Streamingdienst. Die dritte Staffel, die vor zwei Wochen gestartet ist, erreichte innerhalb ihrer ersten zwölf Tage weltweit 33 Millionen Zuschauer und schafft es damit ebenfalls in diese Top 10. Seit dem Start der dritten Staffel belegt „Die Ringe der Macht“ weltweit Platz eins bei Prime Video und erreichte diese Position in mehr als 100 Ländern. Darüber hinaus gehört die preisgekrönte Serie zu den Titeln, die für Amazon die meisten neuen Prime-Mitgliedschaften generieren. Weltweit wurde sie bislang von mehr als 200 Millionen Menschen gesehen. Alle 24 Episoden der ersten drei Staffeln sind exklusiv bei Prime Video in mehr als 240 Ländern und Regionen in mehreren Sprachfassungen verfügbar.