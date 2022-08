"Herr der Ringe"-Serie auf Amazon: Filmmusik kommt aus Wien

Jedes Volk hat seine Musik

In einem Behind-the-Scenes-Interview spricht Komponist Bear McCreary über die Ideen hinter den Klängen und seinem Zugang zu den unterschiedlichen Völkern in Mittelerde. "Jeder Ort in „die Ringe der Macht“ brauchte einen Ton, der einzigartig war. Bei den Elben hört man Chöre und ätherische Stimmen. Bei den Zwergen haben wir tiefe männliche Stimmen. Die Harfüße sind ein Nomadenvolk. Ich fand es eine coole Idee, wenn sich ihre Töne sehr natürlich anhören würden. Numenor war meine Chance die grundlegendsten Töne für 'Die Ringe der Macht' herzustellen."

In einem Interview mit "Variety" sprach der Komponist über die Arbeit mit dem Chor, der in der Originalsprache des Tolkien-Universums sang. "Jedes Stück mit Text stammt entweder aus den Büchern oder wurde in enger Zusammenarbeit mit unseren SprachexpertInnen erarbeitet. Der Kontext dessen, was gesagt wird, und die Sprache, in der es gesagt wird, passen zu dem, was man sieht. Es gibt eine Menge Chor. Er ist nicht nur der Zuckerguss, er ist sozusagen der ganze Kuchen."