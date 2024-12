Nun ist eine Rückkehr nach Mittelerde angesagt: Unter der Regie des preisgekrönten Filmemachers Kenji Kamiyama (TV-Serien "Blade Runner: Black Lotus" und "Ghost in the Shell – Stand Alone Complex") nimmt diesmal das Tolkien-Universum in "Herr der Ringe: Schlacht der Rohirrim" eine animierte Form an. Erzählt wird eine Vorgeschichte zur berühmten Trilogie. Zur Einstimmung gibt es hier den Trailer: