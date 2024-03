Mit Mittelerde ist noch lange nicht Schluss. Ehe Staffel 2 von "Die Ringe der Macht" bei Amazon Prime Video an den Start geht, wurde offenbar schon Staffel 3 dieses "Herr der Ringe"-Spin-offs in Auftrag gegeben. Derzeit steht noch nicht einmal fest, wann die acht Folgen der zweiten Staffel an den Start gehen sollen, obwohl das zweifellos noch heuer der Fall sein wird.

Was hingegen festzustehen scheint, ist die Ausarbeitung der dritten Staffel – aber da die gesamte Serie ohnehin von vornherein auf fünf Staffeln angelegt war, ist die Verlängerung keine große Überraschung.