Der letzte Bulle-Comeback: Starttermine bei Prime Video und Sat.1

Wie der Sender an diesem Dienstag mitgeteilt hat, wird die Serie am Montag, 24. November , um 20:15 Uhr zu Sat.1 zurückkehren. Ab da läuft "Der letzte Bulle" immer montags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen . Nach der Ausstrahlung in Sat.1 sind die Episoden zudem kostenlos auf Joyn verfügbar . Zum ersten Fall des Ruhrpott-Cops verrät der Sender, dass Brisgau sich nach elf Jahren, drei Monaten und drei Tagen zurück ins Leben kämpft und nach seinem plötzlichen Auftauchen in seinem Essener Revier "direkt in einen Mordfall verstrickt" wird.

Prime Video hat kürzlich verkündet, dass die sechste Staffel "Der letzte Bulle" ab 31. Oktober startet. Bisher hieß es, dass das Comeback der Kultserie rund um Polizist Mick Brisgau (Henning Baum, 53) vier Wochen später im linearen TV in Sat.1 zu sehen sein wird. Jetzt gibt es einen konkreten Termin.

Vertraute Rollen mit Entwicklungspotenzial

"Es gibt wohl kaum eine Figur, die ich je gespielt habe, die so viele unterschiedliche Facetten zeigen kann, wie Mick Brisgau", freut sich Henning Baum in einem Statement über sein Comeback. "Ich kann nicht genau sagen, wie viel DNA von mir selbst in der Rolle steckt. Da muss ich ein bisschen den Mantel des Schweigens darüberbreiten, aber ich liebe die Figur wirklich und habe sie schon immer gerne mit Leben gefüllt." Deshalb sei es sehr spannend, nach so langer Zeit wieder in Micks Essener Revier zurückzukehren. Es fühle sich weder fremd an, "noch ist es so, als hätte man gestern erst Staffel fünf abgedreht", fügt der Schauspieler an. "Das Interessante ist, dass wir alle unsere Rollen in gereifter Form wiederentdecken und eine Entwicklung feststellen. Dazu kommt die Vertrautheit. Es ist schön, dass das so geblieben ist."

In der von Sat.1 und Prime Video beauftragten Fortsetzung gibt es ein Wiedersehen mit zahlreichen Originalstars. Neben Baum kehrt zum Beispiel Maximilian Grill (49) als sein Gegenpart Andreas Kringge zurück. Nicht nur Micks gewissenhafter Kollege, auch Martin Ferchert, Leiter der Mordkommission, wird ihm wieder zur Seite stehen. Wie im Original übernimmt Helmfried von Lüttichau (68) den Part. Tatjana Clasing (61) mimt wieder Uschi Nowatzki, Besitzerin von Micks Stammkneipe, und Robert Lohr (58) kehrt als Rechtsmediziner Roland Meisner zurück. Er bekommt mit Carolin Berger (Peri Baumeister, geb. 1986) eine "selbstbewusste Kollegin" an die Seite gestellt. Torben Liebrecht (47) spielt ihren Ehemann, Staatsanwalt Ralf Berger.

"Der letzte Bulle" feierte erstmals im April 2010 Premiere in Sat.1. In fünf Staffeln und 60 Episoden löste Henning Baum in der Rolle des aus einem 20-jährigen Koma erwachten Polizisten Mick Brisgau Kriminalfälle. Im Juni 2014 flimmerte die letzte Folge über die Bildschirme. Im November 2019 kam ein Spielfilm mit dem gleichen Titel, ebenfalls mit Baum in der Hauptrolle, in die deutschen Kinos.