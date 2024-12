Die Zusammenarbeit zwischen Sat.1 und Prime Video sei ein Meilenstein im deutschen Serien-Markt, so Henrik Pabst, Chief Content Officer bei ProSiebenSat.1. Man arbeite zudem daran, "mit diesem Modell in Zukunft noch andere große Fiction-Projekte" anzugehen. Sat.1-Senderchef Marc Rasmus gibt einen Vorgeschmack auf die neuen Folgen: "Henning Baum muss als Mick Brisgau abermals feststellen, dass sich die Welt seit seinem letzten Fall drastisch verändert hat."

Darum geht es in den neuen Folgen von "Der letzte Bulle"

"Der letzte Bulle" feierte erstmals im April 2010 Premiere auf Sat.1. In fünf Staffeln und 60 Episoden löste Henning Baum in der Rolle des aus einem 20-jährigen Koma erwachten Polizisten Mick Brisgau 60 Kriminalfälle. Im Juni 2014 flimmerte die letzte Folge über die Bildschirme. Im November 2019 kam ein Spielfilm mit dem gleichen Titel, ebenfalls mit Baum in der Hauptrolle, in die deutschen Kinos.

Die Storyline für die neuen Folgen steht offenbar bereits: Laut Ankündigung kehrt Mick Brisgau in dem Remake in sein Essener Revier zurück, wo er sich, um wieder Fuß zu fassen, aus einer misslichen Lage befreien muss und zudem mit einem tragischen Schicksalsschlag klarkommen muss.