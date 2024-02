"Getting Lost": "Lost"-Comeback nach 20 Jahren!

We need to go back! Dieses berühmte Zitat scheint der Cast von "Lost" wörtlich genommen zu haben, denn sie kehren zurück und versammeln sich wieder vor einer Kamera – und zwar für die Dokumentation "Getting LOST", die an Formate wie "Friends: The Reunion" und "Harry Potter 20th Anniversary: Return To Hogwarts" erinnert.

Gleich vorweg: Fans, die sich erhoffen, dass darin endlich das komplizierte Serienfinale erklärt wird, müssen leider enttäuscht werden. Stattdessen wird es in der Doku um den großen Einfluss der Kult-Produktion auf die gesamte Serienlandschaft gehen, zudem soll ein Blick hinter die Kulissen geworfen werfen.