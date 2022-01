"Der Pass" Staffel 2: Trailer zur Krimi-Serie auf Sky

Nicholas Ofczarek brillierte bereits in zwei Sky-Serien: 2018 in "Der Pass" und im vergangenen Jahr als Privatdetektiv Julian H. in "Die Ibiza-Affäre". In seine Rolle als österreichischer Ermittler Gedeon Winter kehrt der Schauspieler jetzt wieder in der zweiten Staffel von "Der Pass" zurück.

Die Sky-Original-Serie begeisterte schon mit den ersten Folgen ein breites Publikum, weshalb sofort eine Fortsetzung angekündigt wurde. Das ist auch gut so, denn das Staffelfinale endete mit einem tragischen Cliffhanger: Winter wurde angeschossen und auch seine Kollegin Ellie Stocker (Julia Jentsch) entkam nur knapp einem Tod durch eine Vergiftung.