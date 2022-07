"Der perfekte Chef"-Trailer: Javier Bardem in schwarzer Komödie

Mit einer köstlich-schwarzen Komödie kehrt Superstar Javier Bardem ("No Country For Old Men") in sein Heimatland Spanien zurück. Er spielt diesmal den patriarchalen Leiter einer erfolgreichen Fabrik, dem die Kontrolle über sein souverän geführtes Reich zu entgleiten droht.

Der erste Trailer zeigt uns sehr gut, welche Probleme diesen Chef erwarten: