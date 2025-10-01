Die neue RTLzwei-Realityshow "Der Promihof" geht Mitte Oktober an den Start. Bisher war lediglich bekannt, dass Nino Sifkovits (30), der Ehemann von Cheyenne Ochsenknecht (25), die Aufpasser-Rolle im neuen Format übernimmt. Jetzt berichtet "RTL.de" über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer , von denen einige bei Reality-Fans bestens bekannt sind.

Dschungelcamper und Datingshow-Experten

Auf den "Promihof" ziehen werden Giulia Siegel, Cosimo Citiolo, Gigi Birofio und Paco Herb. Die ersten drei waren unter anderem bereits im Dschungelcamp, Herb war in Formaten wie "Kampf der Realitystars" oder "Are You the One? - Realitystars in Love" und wird bald ins "Promi Big Brother"-Haus ziehen. Ebenso ist die künftige "PBB"-Bewohnerin Pinar Sevim auf dem "Promihof" mit dabei. Aurelia Lamprecht, Laura Morante, Emma Fernlund, Sandra Sicora, Ina Kina, Nadja Großmann, Jenny Graßl und Tim Kühnel kennt man ebenfalls aus dem Reality-TV, insbesondere aus Datingformaten.

Zu den weiteren Bewohnerinnen und Bewohnern zählen "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat Chris Broy, "Das Sommerhaus der Normalos"-Teilnehmer Mladen "Maki" Doric und "Berlin - Tag & Nacht"-Bekanntheit Saskia Beecks.

Bereits vor rund einer Woche wurde "eine bunte Mischung aus etablierten Stars und Reality-Newcomern" für die "Promihof"-Sendung angekündigt. Zu diesen Neulingen in der Realitywelt zählen Ikke-Hüftgold-Freundin Nina Reh, Jenefer Riilis Schwester Alessandra, Internet-Bekanntheit "Thüringer Klöße"-Fritz, Content-Creatorin Chelsea "Muddern" Montgomery und "Goodbye Deutschland"-Ikone Alicia King.