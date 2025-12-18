Reality-Fans dürfen sich freuen: RTLzwei schickt seine beiden Erfolgsformate "Der Promihof" und "Love Island VIP" im kommenden Jahr in eine neue Runde. Der Münchner Sender gab am Mittwoch bekannt, dass beide Shows 2026 fortgesetzt werden. Die Castings für interessierte Kandidatinnen und Kandidaten sind bereits gestartet. Bei beiden Formaten winken nicht nur Sendezeit, sondern auch attraktive Gewinne: Beim "Promihof" etwa geht es um einen Jackpot von 100.000 Euro.

TikTok-Rekord für den "Promihof"

Die Entscheidung kommt nicht überraschend, denn die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. "Der Promihof", eine Eigenentwicklung des Senders, erwies sich als echter Quotenhit. Die erste Staffel, die ab dem 8. Oktober wöchentlich zunächst bei RTL+ und eine Woche später linear bei RTLzwei lief, sammelte insgesamt 520 Millionen Streaming-Views. Schon die Auftaktfolge schaffte den Sprung in die Top 10.

Besonders bemerkenswert ist auch der Social-Media-Erfolg der von Constantin Entertainment produzierten Show. Auf TikTok erreichten die Inhalte bis zu 9,6 Millionen Views - kein anderer Beitrag des Senders erzielte 2025 einen höheren Wert. Das Format, bei dem Promis auf einem Bauernhof in Polen einziehen und von Landwirt Nino Sifkovits (30) aus dem Ochsenknecht-Clan beaufsichtigt werden, traf offenbar genau den Nerv eines jungen, digital affinen Publikums. Am 17. Dezember lief das Staffelfinale um 20:15 Uhr linear bei RTLzwei - eine Woche nach der digitalen Premiere auf RTL+.