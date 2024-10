erreicht ihr Ziel zwar,aber selber. In der schwarzen Tiefe am Grund des Schachts empfangen sie andere verstorbene Mitgefangene, darunter ihren Zellengenossen Zamiatin ( Hovik Keuchkerian ). In einer Szene kurz nach Abspannbeginn tritt dann plötzlich noch(Iván Massagué) in Erscheinung, dieaus dem. Die beiden scheinen sich zu kennen und alles endet in einer innigen Umarmung.