2020 konnte die spanische Produktion "Der Schacht" mit dystopischen Sci-Fi-Horror einen echten Überraschungserfolg auf Netflix landen. Das ebenso einfache wie geniale Konzept führte uns den Klassenkampf in Form eines symbolträchtigen Gefängnisses vor, das aus unzähligen Stockwerken bestand. Alle Zellen wurden durch einen offenen Schacht miteinander verbunden und ein Essensaufzug liefert Nahrung - doch wer weiter unten wohnt, hat Pech gehabt, denn dann ist das beste Essen schon weg. Dadurch entstehen natürlich Konflikte und eine Revolte bahnt sich an. Nun schickt Regisseur Galder Gaztelu-Urrutia ein Sequel seines Filmhits hinterher. Worum es diesmal geht, deutet der Trailer an: