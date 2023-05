Auch Staffel 3 bereits bestellt

Laut der News-Seite "Dizilah" soll's das aber noch nicht gewesen sein: Netflix hat angeblich auch bereits eine dritte Staffel bestellt, scheint vom türkischen Drama also sehr angetan und überzeugt zu sein. Mehrere Staffeln machen durchaus Sinn, denn die ersten sieben Folgen (jeweils 60 Minuten) kratzten nur an der Oberfläche, was die Hintergrundgeschichten vieler Charaktere betrifft.

"Der Schneider" hat also noch länger zu tun ...