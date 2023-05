Die 5 besten türkischen Serien auf Netflix

Mitternacht im Pera Palace

Die junge Journalistin Esra recherchiert für einen Artikel über das ikonische Pera Palace Hotel in Istanbul. Sie wandert durch die altehrwürdigen Gemäuer und stößt in einem Zimmer auf ein merkwürdiges Portal, das sie in das Jahr 1919 befördert. Schockiert von der Zeitreise, hat sie jedoch nicht viel Zeit um sich an ihr neues Umfeld zu gewöhnen, da sie in einen Komplott gegen den Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk hineingezogen wird. Das Schicksal der Türkei liegt in ihren Händen und sie setzt alles daran, um den Komplott zu verhindern.

