Wie endet die dritte Staffel von "Der Schneider"?

Dimitris Leben wird auf den Kopf gestellt, als sein Vater ihn mit Beweisen konfrontiert, die die Affäre zwischen Peyami und Esvet beweisen. In seiner Wut stößt er seinen Vater weg, worauf dieser mit dem Hinterkopf auf ein Metallgelände fällt und stirbt. Ab diesem Zeitpunkt wird Dimitri immer psychopathischer. Als er erkennt, dass seine Frau sich nicht mehr von ihm kontrollieren lässt, schmiedet er einen tödlichen Plan. Er verschanzt sich in einem Lagerhaus, in dem er Peyami und Esvet in eine Falle lockt. Nachdem sie sich hineinbegeben, versperrt er die Tür und beschließt, sich und die anderen beiden mit einer Bombe in die Luft zu jagen.

Während der Timer runterzählt, lassen Peyami und Dimitri noch einmal alte Zeiten aufleben. Sie sprechen über ihre Kindheit und ihre jahrelange Freundschaft. Plötzlich ändert Dimitri seine Meinung und er beschließt, seine beiden Geiseln doch freizulassen. Im letzten Moment sagt er jedoch, dass er sie dennoch nicht ohne Weiteres davonkommen lassen will. Er bleibt im Lagerhaus. um Selbstmord zu begehen und somit Peyami und Esvet für immer Schuldgefühle zu bereiten.