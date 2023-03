"Der Schwarm": Kommt Staffel 2 der ZDF/ORF-Serie?

Worum könnte es in "Der Schwarm" Staffel 2 gehen?

Die meisten Elemente der Vorlage wurden bereits in Staffel 1 verbraten, sodass die Serie in Staffel 2 größtenteils neue Wege einschlagen wird. Nichtsdestotrotz gibt es ein paar Hinweise aus dem Roman, die verraten, wie es in neuen Folgen weitergehen könnte.

Zum Beispiel ziehen im Buch hohe Mitglieder des Militärs die komplette Auslöschung des Feinds in Betracht. Das steht im Gegensatz zu dem Vorgehen der WissenschaftlerInnen in der Verfilmung. Diesem Konflikt könnte in Staffel 2 nachgegangen werden.

Außerdem wacht Charlie Wagner im Finale von Staffel 1 nach ihrem Eins-Werden mit dem Schwarm wieder auf. Die neuen Folgen könnten erkunden, wie es ihr nun geht und welche Auswirkungen ihre Verwandlung auf die Kommunikation mit Yrr hat.

Ein weiterer interessanter Punkt wäre, ein neues Zusammenleben zwischen Mensch und (Meeres-)Tier zu finden – ein Zusammenleben, das für beide Spezies passt. Sicherlich werden manche Menschen noch von den Angriffen mitgenommen sein und eventuell sogar eine Wut auf Yrr verspüren. Auch hier besteht also Konfliktpotenzial, das spannende Erzählstränge verspricht.