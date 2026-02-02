Was wäre, wenn man eines Morgens neben einer Leiche aufwacht - und sich an nichts erinnern kann? Genau in dieser Albtraumsituation findet sich der Berliner Anwalt Joachim Vernau im neuen TV-Thriller "Der schwarze Schwan" wieder. Zu sehen ist Jan Josef Liefers (61) in dieser Ermittlerrolle am 2. Februar um 20:15 Uhr im ZDF. Der Film nach Motiven der Romane von Bestsellerautorin Elisabeth Herrmann (geb. 1959) beginnt mit einem Paukenschlag: Vernau wird vor einem Klub in Berlin-Mitte festgenommen. Alle Indizien deuten darauf hin, dass er den seit Jahren gesuchten Nachtklubbesitzer Volker Klausen (Milton Walsh) getötet hat. Für den Anwalt beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Eine Zeugin könnte alles ändern Die einzige Person, die Vernaus Unschuld bezeugen könnte, ist verschwunden: Die millionenschwere Brauereierbin Juliane Halstenberg (Rike Schmid) hat sich abgesetzt. Nach einer spektakulären Flucht vor der Polizei macht sich Vernau selbst auf die Suche nach ihr - und stößt dabei auf ein jahrzehntealtes Geheimnis. Seine Ermittlungen führen ihn zurück in eine Zeit, als Berlin noch der Schmelztiegel von Träumen und Albträumen war. In den Klubs und Bars der Mauerstadt haben sich die Wege von Halstenberg und dem ermordeten Klausen offenbar schon einmal gekreuzt - mit fatalen Folgen. Bei Vernaus nächtlichen Streifzügen durch die Stadt vermischen sich Gegenwart und Vergangenheit: Berlin im Technofieber, eine Tänzerin, die alle verzauberte, und ein Mädchen, das spurlos verschwand.

Hochkarätige Besetzung vor der Kamera Neben Jan Josef Liefers versammelt der Film weitere deutsche Schauspielstars. Stefanie Stappenbeck ist erneut als Marie-Luise Hoffmann zu sehen, während Carmen-Maja Antoni, Winfried Glatzeder und Walter Kreye in tragenden Rollen brillieren. Auch Nikolai Kinski gehört zum Cast des Thrillers, der unter der Regie von Josef Rusnak entstand. Rusnak zeichnete zugleich für das Drehbuch verantwortlich. Die Vernau-Reihe zählt zu den erfolgreichsten Krimiformaten des ZDF. Seit 2012 verkörpert Jan Josef Liefers den idealistischen Berliner Anwalt, der immer wieder in brisante Fälle verwickelt wird. Die Romanvorlagen stammen von Elisabeth Herrmann, die 2005 mit "Das Kindermädchen" den Grundstein für die mittlerweile acht Bände umfassende Reihe legte.

Quotengarant mit Tiefgang Die Verfilmungen der Herrmann-Romane locken regelmäßig ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Der bislang letzte Film "Versunkene Gräber" erreichte 2023 beachtliche 6,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Erfolgsrezept: Eine gelungene Mischung aus spannendem Krimi und historischen Abgründen, oft mit Verbindungen zur Nachkriegszeit oder der deutschen Teilung. In "Der schwarze Schwan" steht nun die wilde Berliner Clubszene im Mittelpunkt - und ein wohlgehütetes Geheimnis, dessen Aufdeckung der Mörder um jeden Preis verhindern will.