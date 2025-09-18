Kurz nach dem Serienfinale gab Prime Video bekannt, dass noch ein Film die Geschichte fortsetzen wird.

Die Sommer in Cousins Beach sind noch lange nicht vorbei. Nur wenige Stunden nach dem emotionalen Finale der dritten Staffel kündigte Prime Video an, dass "Der Sommer, als ich schön wurde" (Originaltitel: "The Summer I Turned Pretty") mit einem Spielfilm fortgesetzt wird. Fans, die nach den letzten Szenen noch sehnsüchtig das Ende von Belly Conklin und den Fisher-Brüdern betrauerten, bekamen damit sofort die erlösende Nachricht: Die Geschichte geht weiter - größer, romantischer und vielleicht sogar dramatischer als je zuvor.

Jenny Han kündigt "großen Meilenstein" für Belly an Seit 2022 begleitet die Serie die junge Belly (Lola Tung, 22) durch Sommer voller Herzklopfen, Sommernachtsgefühle und das komplizierte Liebesdreieck zwischen Conrad (Christopher Briney, 27) und Jeremiah Fisher (Gavin Casalegno, 26). Basierend auf Jenny Hans Bestseller-Trilogie hat die Serie sich rasch zu einem globalen Phänomen entwickelt, das von TikTok-Timelines bis hin zu Instagram-Threads für endlose Diskussionen über Liebe, Freundschaft und die perfekte Sommerromanze sorgt. "Es gibt noch einen großen Meilenstein in Bellys Reise, und ich dachte, nur ein Film könnte ihm gerecht werden", wird Autorin Jenny Han in einer Mitteilung zitiert. "Ich bin Prime Video unglaublich dankbar, dass sie meine Vision weiterhin unterstützen und es ermöglichen, dieses letzte Kapitel mit den Fans zu teilen." Inhaltliche Details zum "Der Sommer, als ich schön wurde"-Film sind noch nicht bekannt. Jenny Han wird erneut als Autorin fungieren.

Eine der erfolgreichsten Serien bei Prime Video Bereits die Zahlen zeigen, wie beliebt die Serie ist: Die dritte Staffel wurde innerhalb der ersten sieben Tage von 25 Millionen Menschen weltweit gesehen - und gehört damit zu den fünf meistgesehenen zurückkehrenden Staffeln auf Prime Video. Die Premiere der ersten Staffel im Sommer 2022 katapultierte die Serie sofort an die Spitze der Streaming-Charts, Staffel zwei verdoppelte innerhalb der ersten drei Tage die Zuschauerzahlen. "Der Sommer, als ich schön wurde" erzählt dabei nicht nur die Geschichte eines klassischen Teenager-Liebesdreiecks. Die Serie ist auch ein Porträt von Freundschaft, Familie, Verlust und dem bittersüßen Erwachsenwerden: von den ersten zögerlichen Küssen am Strand, den nächtlichen Gesprächen am Lagerfeuer bis hin zu den komplexen Bindungen zwischen Müttern und ihren Töchtern.