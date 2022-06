Auch Jahre nach dem Erscheinen ist "To All The Boys" nicht aus der Teenie-Rom-Com-Welt wegzudenken. Das beweisen auch die aktuellen News, denn es gibt momentan sogar zwei Produktionen, die damit in Verbindung stehen. Zum einen gibt es einen neuen, vielversprechenden Netflix-Film von den "To All The Boys"-MacherInnen, wozu nun ein Trailer erschienen ist. Zum anderen läuft gerade erfolgreich "The Summer I Turned Pretty" auf Amazon Prime Video – die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Jenny Jan, der Autorin von "To All The Boys I Have Loved Before".

Auf ebendiesen Roman wollen wir in diesem Artikel einen näheren Blick werfen. Wir verraten euch, welche Unterschiede es zwischen dem Buch und der Serie gibt.